В Марий Эл в аварии с теплоходом и лодкой погиб мужчина

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Теплоход-толкач столкнулся с моторной лодкой
Авария произошла на 1 237 км судового хода Волги. Столкнулись моторная лодка и теплоход-толкач.
Один мужчина получил травмы и утонул, второго пострадавшего удалось спасти.
Ранее сообщалось, что в Самаре спортсмен утонул во время турнира по триатлону. РИА Новости сообщает, что на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SAMARA 2023 произошло сразу два ЧП– мужчина на самокате врезался в спортсмена-велосипедиста, а один из участников соревнований утонул.
Один мужчина получил травмы и утонул, второго пострадавшего удалось спасти.
Мария Фирсова