В Мармарисе разгорелся крупный лесной пожар

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На турецком курорте Мармарис (провинция Мугла) горят леса
«Московский Комсомолец» пишет, что огонь ликвидируют 5 самолетов, 4 вертолёта и 20 пожарных автомобилей. Лес горит в опасной близости от жилых домов.
В пятницу лес загорелся и на курорте Каш в Анталье, но огонь удалось потушить за час.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидировали шесть лесных пожаров на этой неделе. За эту неделю лесные специалисты устранили 6 пожаров на территории земель лесного фонда Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области. Общая площадь разгоревшихся пожаров достигла 1,16 га.
В пятницу лес загорелся и на курорте Каш в Анталье, но огонь удалось потушить за час.
Мария Фирсова