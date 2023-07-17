В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека

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Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после массовой драки на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
По данным ведомства, драка произошла на бытовой почве. Отмечается, что пострадали два человека, их госпитализировали.
Сотрудник полиции сообщил, что на пятерых участников потасовки составили материалы по статье о мелком хулиганстве.
Уточняется, что было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Напомним, 9 июля на западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.
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Сотрудник полиции сообщил, что на пятерых участников потасовки составили материалы по статье о мелком хулиганстве.
Напомним, 9 июля на западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.
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Екатерина Коршунова