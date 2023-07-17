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В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека

17 июля 2023, 21:59

Фото: iStock/mrohana

Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после массовой драки на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка полиции.
По данным ведомства, драка произошла на бытовой почве. Отмечается, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Сотрудник полиции сообщил, что на пятерых участников потасовки составили материалы по статье о мелком хулиганстве.


Уточняется, что было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, 9 июля на западе Москвы у кафе произошла драка со стрельбой, в результате которой два человека пострадали. Всех четырех участников преступления доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.

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#драка
#Москва
#происшествия
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В Смоленской области 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
17 июля 2023, 21:50

Фото:istockphoto/aldarinho

Трагедия произошла в деревни Лебедки в Смоленской области. 5-летний ребёнок погиб на водном аттракционе
Пресс-служба регионального СК сообщает, что ребёнок катался на водных батутах в сопровождении отца и утонул. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках дела следователям предстоит оценить действия организаторов водного аттракциона.

Ранее сообщалось, что девочка 2008 года рождения утонула на озере Средний Кабан в Казани после того, как на нее, по предварительным данным, упал парень с «тарзанки», передает главное управление МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило в 16:20.9 июля в 17:32 водолазы извлекли тело погибшей девочки-подростка с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

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#Смоленская область
#дети
#ребёнок
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В Калужской области хирурга будут судить из-за трагичной халатности
17 июля 2023, 21:45

Фото: iStock/gorodenkoff

В Калужской области будут судить хирурга после смерти 18-летнего жителя Обнинска, получившего травму после выполнения сальто во дворе. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что трагедия произошла в январе прошлого года. 18-летний житель Обнинска сделал сальто во дворе дома и ударился грудью о металлическую конструкцию. В результате осмотра в больнице врачи отправили молодого человека домой, заявив, что причин для госпитализации нет. Вскоре юноша умер от повреждения внутренних органов.

Глава Калужской области Владислав Шапша назвал случай чудовищным и принес соболезнования семье скончавшегося.

Сообщается, что 52-летнему врачу-хирургу предъявлено обвинение по части 2 статьи 124 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд. Согласно УК РФ, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 4 лет.


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#Обнинск
#Калужская область
#суд
#хирург
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В Японии дельфины напали на туристов и переломали им кости
17 июля 2023, 20:46

Фото:istockphoto/Tunatura

Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.
Японская газета «Асахи симбун» пишет, что утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки.
 
Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.
 
С начала пляжного сезона в Японии зафиксировано уже 6 нападений дельфинов. Местные власти призывают граждан держаться подальше от дельфинов в целях безопасности.

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#дельфины
#Япония
#пляж
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В Адыгее спасатели нашли тело краснодарца, унесенного течением реки
17 июля 2023, 20:16

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

В Майкопском районе сотрудники МЧС обнаружили тело 28-летнего жителя Краснодара, которого унесло течением реки в июне.
Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.
 
18 июня мужчина хотел искупаться в реке Белой в районе станицы Даховской. Он прыгнул со скалы в воду. Бурный поток начал уносить его вниз по течению. Мужчина не смог спастись. У очевидцев тоже не получилось прийти на помощь.
 
Труп мужчины обнаружен в русле реки Белой в районе поселка Каменномостского. Течение унесло мужчину на 20 км от места происшествия.

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#Адыгея
#спасатели
#река
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В Туве спасатели нашли потерявшихся в тайге людей
17 июля 2023, 19:24

Фото: IStock/Aleksande

Сотрудники МЧС России нашли тувинцев, которые потерялись в тайге, когда отправились собирать кедровые орехи. Оказалось, что у них сломался автомобиль.
«4 взрослых и 16-летний подросток найдены в 60 км от села Шуурмак», —сообщили в МЧС.
Люди направляются домой. Помощь врачей им не понадобилась.

Ранее сообщалось, что туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. 

Министерство территориальной безопасности региона сообщило, что туристы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 километров. 9 июля туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли. Была начата поисковая операция.

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#Тува
#тайга
#МЧС
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Жительница Уфы ранила подростка ножом за нецензурную брань
17 июля 2023, 19:19

Фото: iStock/zoka74

Следственные органы предъявили жительнице Уфы обвинение в покушении на убийство подростка, которого она ранила ножом в сердце из-за его ругательств. Об этом сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 17-летнего подростка спасли медики. Ему сделали операцию на сердце.

Происшествие случилось 1 июля на территории уфимского СНТ «Вишенка». Сообщается, что между женщиной и несовершеннолетним произошла ссора, в результате которой уфимка ударила потерпевшего ножом в грудь.

После совершения преступления женщина скрылась. По данным ведомства, злоумышленницу удалось задержать. Свою вину она признала.

Напомним, ранее жительница Саратовской области, убившая трех внуков и дочь инвалида, судом приговорена к лишению свободы на 19 лет. Об этом сообщает следственный комитет России.


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#Уфа
#суд
#происшествия
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В Набережных Челнах частный детский сад закрыли из-за вспышки кори
17 июля 2023, 19:13

Фото: istockphoto/s-dmit

Один из частных детсадов в Набережных Челнах временно остановил работу из-за случаев заболеваемости воспитанников корью.
Об этом пишут «Челнинские известия», ссылаясь на главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева. По его данным, корью заболели 5 воспитанников. 

Работа детского центра приостановлена на 40 суток.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался сбить температуру и отравился таблетками. Позже выяснилось, что он заболел корью

Baza пишет, что 3 дня у мужчины держалась температура под 40 градусов, но он решил обойтись без врачей. Лечился ударными дозами парацетамола. 30 таблеток спустя мужчина отравился. Скорая увезла его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Там врачи осмотрели пациента и увидели на его теле сыпь. Оказалось, что мужчина болен корью. Его перевели в инфекционную больницу, а токсикологический центр пришлось закрыть на карантин до 5 мая.

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#корь
#детский сад
#дети
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Военный эксперт Леонков объяснил, почему ВСУ ударили по Крымскому мосту с моря
17 июля 2023, 18:33

Фото: iStock/Dmetsov

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что усиление мер безопасности на Крымском мосту стало причиной того, что украинские военнослужащие подвергли его атаке с моря. Они использовали надводные беспилотники.
В беседе с изданием NEWS.ru он рассказал, что до этого мост был атакован с воздуха, тогда на нем подорвали фуру. По его словам, ВСУ не удается разобраться в вопросах, связанных с работой взрывчатки, так как они не имеют информации о том, какова прочность разных участков конструкции. 
 
«Когда ВСУ подрывали фуру, расчет был на то, что сломаются опоры, а не перекрытие. Но опоры устояли как в прошлый раз, так и в этот, если бы их теракт удался — жертв было бы гораздо больше», - объяснил Леонков. 

Напомним, в утреннее время 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил о ЧП на Крымском мосту. Тогда он не раскрыл подробности произошедшего. 

Жертвами трагедии стали два жителя, которые прибыли из Нового Оскола — 40-летний мужчина и его 36-летняя жена. Их дочь, которая находилась с ними в автомобиле госпитализирована. 

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#Крымский мост
#атака
#беспилотник
#взрыв
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В США товарный поезд сошел с рельсов
17 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/keithbwinn

Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщи в полицейском управлении муниципалитета Уайтмарш.
Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern.

Отмечается, что жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы. В результате инцидента нет пострадавших. 

Товарный поезд перевозил силиконовые гранулы, просыпавшиеся в результате инцидента. Это не представляет угрозы для общества.

Напомним, ранее двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.

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#США
#товарный поезд
#происшествия
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