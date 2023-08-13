В мечети иранского города Шираз произошёл теракт, погиб человек

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В результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщило 13 августа иранское информагентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Казаля Софли.
Как сообщают иранские СМИ, напавших на Шах-Черах было двое, один из которых был убит на месте, а второй задержан через два часа после нападения — около 21:30 мск. По информации местного источника телеканала Al-Jazeera, террористы – не иранцы, а иностранные граждане.
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Артем Путинцев