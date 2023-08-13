В мечети иранского города Шираз произошёл теракт, погиб человек

В результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщило 13 августа иранское информагентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Казаля Софли.