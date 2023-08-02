В Мексике 8-летний мальчик упал в кратер вулкана и выжил

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Мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй.
Express пишет, что во время прогулки с 38-летней тётей в лесу мальчик подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.
Спасатели достали мальчика из кратера. Его госпитализировали на вертолёте в детскую больницу. Медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
Вулкан Кситле – это пепельный конус с уклоном от 30 до 40 градусов и высотой 300 м. Он извергался в период между 245 и 315 годом нашей эры.
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Спасатели достали мальчика из кратера. Его госпитализировали на вертолёте в детскую больницу. Медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
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Мария Фирсова