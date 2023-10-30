В Мексике более 40 человек стали жертвами урагана «Отис»

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В результате урагана «Отис» в мексиканском штате Герреро погибли минимум 43 человека. Об этом сообщила губернатор региона Эвелин Сальгадо Пинеду, пишет CNN.
По словам Пинеды, мексиканские власти спасли 340 человек. Около 10 тысяч военнослужащих были отправлены на помощь пострадавшим.
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