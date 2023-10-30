В Мексике из-за урагана Отис погибли 45 человек

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Жертвами урагана Отис, обрушившегося на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, оказались 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести.
Об этом рассказала губернатор Эвелин Сальгадо.
В министерстве иностранных дел Мексики сообщают, что к понедельнику смогли обнаружить и вывезти из Акапулько 263 иностранцев из 9 стран Европы и Америки. Не уточняется, является ли это число окончательным. Сообщалось, что 10 граждан других государств числятся пропавшими.
Курортный город Акапулько принял на себя основной удар стихии. Повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов (80% от общего числа), а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник.
Без света остались более 200 тысяч мексиканцев.
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«По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими», - рассказала Сальгадо на пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики.
Курортный город Акапулько принял на себя основной удар стихии. Повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов (80% от общего числа), а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник.
Без света остались более 200 тысяч мексиканцев.
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Мария Фирсова