Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Мексике из-за урагана Отис погибли 45 человек

В Мексике из-за урагана Отис погибли 45 человек

30 октября 2023, 17:56
Фото: iStock/solarseven

Фото: iStock/solarseven

Жертвами урагана Отис, обрушившегося на мексиканский штат Герреро на прошлой неделе, оказались 45 человек, еще 47 числятся пропавшими без вести.
Об этом рассказала губернатор Эвелин Сальгадо.
«По предварительным данным, 45 человек погибли и 47 человек числятся пропавшими», - рассказала Сальгадо на пресс-конференции, которую транслировало в социальных сетях правительство Мексики.

В министерстве иностранных дел Мексики сообщают, что к понедельнику смогли обнаружить и вывезти из Акапулько 263 иностранцев из 9 стран Европы и Америки. Не уточняется, является ли это число окончательным. Сообщалось, что 10 граждан других государств числятся пропавшими.

Курортный город Акапулько принял на себя основной удар стихии. Повреждения получили 600 отелей и кондоминиумов (80% от общего числа), а также более 273 тысяч жилых домов и 120 больниц и клиник.

Без света остались более 200 тысяч мексиканцев.

Читайте также:

В Мексике более 40 человек стали жертвами урагана «Отис»

В Великобритании шторм «Бабет» унёс жизни трёх человек

Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
#новости
#чп
#происшествие
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге школьнику выстрелили в лицо на улице
30 октября 2023, 17:31

Фото: istock / sudok1

14-летнего петербуржца доставили в больницу после выстрела в лицо на Камышовой улице.
«Фонтанка» пишет, что юноша вступил в конфликт с двумя мужчинами. Один из которых достал ракетницу и выстрелил прямо в лицо школьнику. Подростка госпитализировали в отделение офтальмологии, где диагностировали ожог роговицы.
 
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего и ищут мужчин.

Ранее американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете. Нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.

Читайте также:

Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете

В Екатеринбурге школьник, провалившийся в колодец с кипятком, находится на ИВЛ

Под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов
#санкт-петербург
#школьник
#новости
Читайте нас в
При загадочных обстоятельствах погиб полицейских из Екатеринбурга
Труп полицейского из Екатеринбурга обнаружили с тремя пулевыми ранениями
30 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Полицейского из Екатеринбурга обнаружили погибшим при загадочных обстоятельствах, с тремя пулевыми ранениями, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Рудольф Габтрахманов расследовал смерть пожилых супругов, которых обнаружили убитыми в запертой квартире на прошлой неделе. Из квартиры пенсионеров вынесли семь миллионов рублей. В результате, подозреваемыми стали все родственники и знакомые, которые могли знать об имуществе убитых. 

Спустя несколько дней после начала расследования, труп Габтрахманова нашли в нескольких кварталах от квартиры убитой четы. На теле полицейского обнаружили три пулевых ранения.

Следствие по делу, теперь уже о тройном убийстве, продолжается.

Читайте также: 

Москвич напал с ножом на британца, заподозрив его в шпионаже

В Саратове женщина избила 9-летнюю внучку, а затем угрожала ей расправой

Жительницу Омска обвиняют в истязании трех детей, опекуншей которых она являлась
#убийство
#екатеринбург
#пенсионеры
#полицейские
#расследование
Читайте нас в
Число сотрудников ООН, погибших в Газе, возросло до 63
30 октября 2023, 17:13

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН), погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 63, об этом сообщается в официальном заявлении организации.
Отмечается, что 10 сотрудников ООН погибли в Газе только за последние трое суток. 

Сегодня также стало известно о судьбе немецкой студенки Шани Лук, за историей которой наблюдал весь мир. Еще 7 октября интернет заполонили ужасающие кадры, на которых боевики ХАМАС везут изуродованную молодую девушку в кузове грузовика. Её ноги были вывернуты под неестественным углом. Рикарда Лук, мать похищенной немки, заявила, что её дочь мертва. Гибель Лук подтвердил и израильский МИД.

Читайте также: 

РИА: Израильский танк расстрелял машину с гражданскими в Газе, трое погибли

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС

Израиль отказался от прослушки ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным
#гибель
#оон
#сотрудники
#сектор газа
#израиль
#палестина
#погибшие
Читайте нас в
Летевший во Франкфурт-на-Майне самолет сел в Ташкенте из-за дебошира на борту
30 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/Takosan

Следовавший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
По информации СМИ, 30 октября Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс Шанхай – Франкфурт, был вынужден приземлиться в аэропорту Ташкента. 

Причиной посадки в запасном аэропорту стал пьяный дебош одного из пассажиров. Успокоить мужчину не смогли и вынуждены были сесть. В узбекской столице дебошира приняли сотрудники правоохранительных органов. 

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме и в настоящий момент самолет готовится продолжить следовать по маршруту назначения.

Читайте также: 

Канадская авиакомпания вынудила инвалида ползком выбираться из самолета

AviaNews: В небе над Техасом столкнулись два частных самолета

Самолёт, летевший из Москвы в Бишкек, совершил экстренную посадку в Самаре
#самолет
#дебошир
#узбекистан
#аэропорт
Читайте нас в
Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии
Минздрав Карелии: 13-летняя девочка выжила после падения с 30-метровой высоты
30 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

13-летняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного жилого дома в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на данный момент девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, она упала с высоты 30 метров. Завтра, 31 октября, медики произведут повторный осмотр школьницы, по результатам которого, примут решение о ее транспортировке на вертолете в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава в Пушкине.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна 9-го этажа жилого дома в Москве и выжила. Прохожие, увидевшие ЧП, сразу же вызвали скорую, а мать, осознавшая что произошло, выбежала на улицу.

Читайте также:

Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве

Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки

Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал
#чп
#мать
#медики
#дома
#девочка
#падение
Читайте нас в
В Сургуте подростки напали на участников Хеллоуина в торговом центре
30 октября 2023, 16:44

Фото: iStock/Motortion

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подростки совершили нападение на участников Хеллоуина в торговом центре «Сити молл».
Об этом пишет издание «Подъем», ссылаясь на администратора городского сообщества косплееров. По его словам, школьники угрожали людям в костюмах электрошокером. Одного из участников облили краской, а другого доставили в больницу с ожогом роговицы. Ему в глаз попал антисептик.
 
«Администрация вызвала полицию. Когда правоохранительные органы прибыли, мы услышали от них насмешку над нами. Многие бояться писать заявление. Участникам приходят угрозы», —рассказал администратор.
Косплееры планируют привлечь администрацию торгового центра к ответственности за игнорирование ситуации. В «Сити молл» объяснили, что действовали по инструкции.
 
«Инцидент никак не связан с участниками и самим праздником Хеллоуин. Все ребята дружно принимали участие в нашем ивенте — и косплееры, и просто гости. Конфликт между подростками произошел после мероприятия», —сказали представители торгового центра.
Сургутские следователи заинтересовались случившимся.

Читайте также:

Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете

В Подмосковье женщине на голову упал беспилотник

В Питере террорист угрожал взорвать ветклинику игрушечной гранатой, но отвлекся на кота
#чп
#происшествия
#подростки
Читайте нас в
Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете
30 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/anna avdeeva

Американец ударил скейтбордиста мачете, приняв его за рыбу.
KSL пишет, что нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.
 
Полиция задержала Дэвиса. Во время допроса мужчина объяснил, что ударил незнакомца, думая, что тот рыба. Дэвиса заключили в тюрьму. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.
 
Это не первое преступление, совершённое мужчиной. Несколько месяцев назад он грозил сотрудникам ресторана быстрого питания ножом и требовал принести ему еду. А в июле Дэвис угрожал сотрудникам на автозаправочной станции.

Читайте также:

В Питере террорист угрожал взорвать ветклинику игрушечной гранатой, но отвлекся на кота

В Петербурге годовалый ребенок выпил пива и попал в реанимацию

Россиянин избил металлическим предметом сына
#сша
#чп
#рыба
Читайте нас в
Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели пострадавшего полицейского
30 октября 2023, 16:31

Фото: iStock/VILevi

Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели полицейского, пострадавшего при подавлении протестов в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Напомним, ранее о смерти правоохранителя сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.

«В Министерстве здравоохранения Дагестана корреспонденту ЧТД сообщили, что информация о погибшем полицейском не соответствует действительности», - прокомментировали ситуацию в «ЧТД».

При этом, в официальном Telegram-канале Минздрава Дагестана сообщается, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, двое их которых - в тяжелом состоянии.

Читайте также: 

Скончался один из полицейских, пострадавший во время беспорядков в Махачкале

Захарова: В инциденте в аэропорту Махачкалы ключевую роль сыграл киевский режим

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
#дагестан
#больница
#полицейские
#пострадавшие
#протесты
#аэропорт
Читайте нас в
Скончался один из полицейских, пострадавший во время беспорядков в Махачкале
30 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Махачкале скончался один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту, об этом сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Протест пришлось разгонять с привлечение правоохранительных органов. В результате, пострадали 9 полицейских, двое из них находятся в больнице.

Один из пострадавших скончался. По словам Пирмагомедовой, его ударили камнем по голове. Врачам не удалось спасти жизнь полицейского.

Читайте также: 

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля

СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Израиль после беспорядков в Махачкале призвал РФ обеспечить безопасность евреев
#дагестан
#полицейские
#погибший
#митинг
#протесты
#аэропорт
Читайте нас в
Достижения.рф