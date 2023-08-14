В Мексике нашли холодильники с останками минимум 13 человек

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В Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Об этом пишет РИА Новости.
«Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации», — цитирует агентство слова регионального прокурора Вероники Эрнандес Гиаданс.
Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.
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