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В Мексике нашли холодильники с останками минимум 13 человек

14 августа 2023, 23:32

Фото: iStock/GummyBone

В Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно первым собранным уликам, к сожалению, это более 13 тел, и есть вероятность обнаружить еще в процессе идентификации», — цитирует агентство слова регионального прокурора Вероники Эрнандес Гиаданс.

Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.

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#прокуратура
#человек
#происшествие
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Момент взрыва на АЗС в Махачкале сняли на видео
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале
14 августа 2023, 23:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

Очевидцы сняли на видео момент взрыва на заправке в Махачкале. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
Ранее писали, что количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти человек, пострадали при этом более 50, среди них есть дети.



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#дети
#азс
#прокуратура
#взрыв
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Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке
Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке в Махачкале
14 августа 2023, 23:19

Фото: iStock/vmargineanu

Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с инцидентом на автозаправке в Махачкале, сообщается в телеграм-канале этого ведомства.
«В связи с пожаром на автозаправочной станции в Махачкале прокуратурой республики инициирована проверка. Руководители прокуратуры направлены на место для координации действий правоохранительных и экстренных служб», - заявили в ведомстве.
Также будет проведена оценка, насколько на объекте соблюдались законодательные требования к пожарной и промышленной безопасности.

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Восемь человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале
#проверка
#станции
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Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти
Mash: Число погибших в результате взрыва в Махачкале возросло до десяти
14 августа 2023, 23:04

Фото: iStock/FelixRenaud

Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти человек, сообщил телеграм-канал Mash. Пострадавших более 50, среди них есть дети.
Площадь возгорания после взрыва в Махачкале составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. Полиция отводит людей от места происшествия, так как есть угроза повторного взрыва.

Как уточнили в телеграм-канале со ссылкой на местных жителей, во время взрыва полностью сгорел автобус с людьми. Полиция и медики помогают эвакуироваться прохожим и пострадавшим.

Как сообщает МВД региона, на заправке взорвались две цистерны с газом из восьми. Есть большой риск повторных возгораний.

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#полиция
#автобус
#мвд
#азс
#человек
#медики
#происшествия
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На Кубани потерпел крушение военный самолет Л-39
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
14 августа 2023, 22:50

Фото: iStock/BogdanV

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет потерпел крушение в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, причины падения воздушного судна устанавливаются.

Предварительно, один из членов экипажа погиб.

Напомним, 12 августа в Калининградской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-30. Самолёт рухнул в безлюдной местности, все члены экипажа погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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#краснодарский край
#самолет
#крушение
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На заправке в Махачкале произошел повторный взрыв
На автозаправочной станции в Махачкале прогремел повторный взрыв
14 августа 2023, 22:41

Фото: iStock/maki_shmaki

Очевидцы сообщают о повторных взрывах на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В настоящий момент площадь пожара составляет 500 квадратных метров. 
Напомним, количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир. По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.

Ранее стало известно, что в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#дагестан
#взрыв
#азс
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Восемь человек погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале
Mash: Число погибших в результате взрыва в Махачкале возросло до восьми
14 августа 2023, 22:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале возросло до восьми, сообщает Telegram-канал Mash.
Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.

В результате взрыва разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

Количество погибших при взрыве увеличилось до восьми человек. Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Спасатели экстренно эвакуируют местных жителей из квартир. 

По информации СМИ, взрыв был такой силы, что в окнах вокруг вышибло стёкла.

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#дагестан
#взрыв
#азс
#погибшие
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Раскрыта причина мощного взрыва на АЗС в Махачкале
Предварительной причиной взрыва на АЗС мог стать разорвавшийся газовый баллон
14 августа 2023, 22:22

Фото: iStock/Kurgu128

Источник рассказал о предварительной причине страшного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источника СМИ, предварительной причиной взрыва мог стать разорвавшийся баллон с газом на заправке.

В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей. В настоящий момент известно о трех погибший, на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#взрыв
#дагестан
#газ
#азс
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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли три человека
112: Три человека погибли при взрыве на автозаправке в Махачкале
14 августа 2023, 22:13

Фото: iStock/Motortion

В результате мощного взрыва на автозаправочной станции в Махачкале погибли три человека, сообщает Telegram-канал 112.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. 

Напомним, в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве прогремел взрыв. По информации СМИ, сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину. По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Пострадал ремонтник, который работал со взорвавшимся холодильником. 

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#азс
#взрыв
#дагестан
#погибшие
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На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
Mash: На заправке в Махачкале прогремел сильный взрыв
14 августа 2023, 22:04

Фото: iStock/Kileman

На заправке в городе Махачкала в Дагестане прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
В результате взрыва на АЗС разгорелся крупный пожар, в настоящий момент огнем охвачены уже более десяти припаркованных рядом автомобилей.

О количестве пострадавших пока ничего неизвестно, на место происшествия едут экстренные службы. 

Напомним, ранее на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в ХМАО прогремел взрыв. Пострадали 7 человек. По предварительной информации, два человека погибли. Точные сведения уточняются, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.О возможных причинах взрыва пока ничего не сообщается.

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#дагестан
#взрыв
#азс
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