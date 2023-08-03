В Мексике в ДТП с автобусом погибли 15 человек, среди них пять детей

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Автобус, который следовал из мексиканской столицы в Тихуану на границе с США попал в страшную аварию, погибли 15 пассажиров, среди них пятеро детей, еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции штата Найярит.
«Пассажирский автобус компании Elite, направляющийся в Тихуану, съехал с дороги и упал в овраг. На месте оказана помощь 21 пострадавшему разного возраста, получившему травмы», - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что около 15 человек не подают признаков жизни. Сейчас их пытаются достать из автобуса. По данным местных СМИ, среди погибших как минимум пятеро детей. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Это и стало причиной страшной аварии.
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Элина Позднякова