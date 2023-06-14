В Мелитополе подорвали железную дорогу

Фото: istockphoto.com / Sergei Ramiltsev
Уточняется, что происшествие произошло днём во вторник, 13 июня, на перегоне между станциями Мелитополь и Федоровка. В момент взрыва там проезжал локомотив. Он получил повреждения. На месте происшествия образовалась воронка шириной 1,5 метра.
«По предварительным данным мощность взрыва составила 500 грамм в тротиловом эквиваленте», — говорится в сообщении.В результате взрыва никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.