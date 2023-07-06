В Мемфисе застрелили рэпера Casino Jizzle

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27-летнего рэпера Casino Jizzle (Роберт Танстолл) застрелили в Мемфисе (Теннесси, США), спустя 4 года после предыдущего покушения.
The Sun сообщает, что гибель рэп-артиста подтвердил его агент. Подозреваемым является 27-летний Майкл Клейтон, которому удалось скрыться с места преступления.
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Мария Фирсова