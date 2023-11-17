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В метро мужчина открыл стрельбу

17 ноября 2023, 08:37
Фото: istockphoto/spacedrone808

Фото: istockphoto/spacedrone808

Мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра.

«Злоумышленник начал стрелять из помпового ружья», – уточняет источник.

Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.

В результате стрельбы никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города. В московском управлении МВД подтвердили факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.

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#москва
#метро
#стрельба
#новости
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В Ереване прогремел взрыв в госуниверситете, погиб человек
17 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв произошёл в здании Ереванского государственного университета.
В результате ЧП погиб один человек. По предварительной информации, взрыв произошел в помещении факультета химии, пишет онлайн-издание Oragir.News.

«Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего», - сказано в публикации.
Сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом, принимая участие в эвакуационных работах.

Sputnik Армения сообщает, что у правоохранительных органов нет информации о погибших и раненых. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания.

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#университет
#мир
#новости
#взрыв
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Дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры
17 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/Srdjanns74

Пятиэтажный дом в Астрахани мог обрушиться из-за незаконной перепланировки квартиры на первом этаже, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Выяснилось, что не так давно один из собственников произвёл незаконную перепланировку квартиры на первом этаже и разрушил несущие стены. В настоящий момент с ним общаются следователи. 

Отмечается, что в результате обрушения дома пострадали 20 квартир в третьем и четвёртом подъездах дома. В регионе введён режим ЧС.

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#мчс
#квартиры
#следователи
#дом
#ремонт
#собственники
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В Астрахани родственники стилиста Киркорова едва не погибли при обрушении дома
17 ноября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости/Павел Гирин

16 ноября МЧС сообщило об обрушении части пятиэтажного дома в Астрахани.
На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) вовремя эвакуировались.

Shot пишет, что в том доме жила племянница стилиста Омара Байрамова и её муж.

29-летняя Анастасия Тарасова с супругом выбежали из дома буквально за несколько минут до ЧП. Перед этим жильцы увидели огромную трещину на фасаде и поменьше у себя в квартирах. Дом в прямом смысле начал трещать по швам. Люди хватали свои вещи и выбегали на улицу.

Звёздный стилист назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что дома разрушаются просто от трещин.

Сейчас в качестве основной версии следствие рассматривает перепланировку квартиры на первом этаже. При этом местные жители ещё с сентября жаловались на течь канализации, которая размывала фундамент пятиэтажки. Люди опасались, что дом 1962 года постройки, который давно не ремонтировали, просто не выдержит. Местные обращались в водоканал и писали депутатам, но реакции не было.

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#дом
#стилист
#шоу-бизнес
#следственный комитет
#новости
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В красноярском детском саду воспитательница оттаскала за волосы девочку
17 ноября 2023, 09:31

Фото: istockphoto/Marina Meshcherskaia

Полиция Красноярска начала проверку по факту применения физической силы к 2-летнему ребенку в детском саду.
Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону. Видеозапись данного инцидента появилась в местном Telegram-канале. На кадрах видно, как воспитательница детсада на улице Линейной схватила за волосы 2-летнюю девочку.

По данным МВД, заявлений после инцидента не поступало. Но полицейские начали проверку.

Обстоятельства случившегося выявляются.

Ранее сообщалось, что мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу. ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра. Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.

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#дети
#детский сад
#новости
#полиция
#образование
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Слесарь из Мурманской области попытался совратить школьницу с помощью песни
17 ноября 2023, 08:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Мурманской области слесарь бульдозерного цеха пытался совратить школьницу с помощью модной песни, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 37-летний мужчина очень хотел провести время с несовершеннолетней девушкой и решил, что наилучшим способом будет притвориться таким же молодым и современным. На просторах интернета он нашёл рэпера Scally Milano и его песню, в которой исполнитель рассказывает про разные виды плотских утех.

Дождавшись, пока жена и ребёнок уснут, слесарь засел на сайт знакомств. Там он нашёл 14-летнюю школьницу и поприветствовал её первыми строками из песни рэпера.

Однако, школьница творчество исполнителя и подобный вид ухаживаний не оценила. Теперь в отношении 37-летнего россиянина возбуждено уголовное дело.

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#уголовное сайт
#школьница
#педофилия
#рэп
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В Балашихе задержали школьницу, она планировала устроить стрельбу в школе
17 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

14-летняя восьмиклассница готовилась к нападению на школу №15 в Балашихе.
Baza пишет, что сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько её публикаций. Они свидетельствовали о её повышенном интересе к движению «Колумбайн»*. Также девочка искала в сети предметы для совершения нападения. Во время обысков в квартире изъяли два ножа (тактический и охотничий), самодельный предмет с выходящим из него фитилем, телефон и флешку.

В смартфоне было много фотографий с Харрисом и Клиболдом, большое количество подписок на тематические группы. У школьницы изъяли две футболки с надписями WRATH («гнев») и NATURAL SELECTION («естественный отбор»).

Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к убийству» и «организация террористической деятельности». Школьница задержана.

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#балашиха
#стрельба
#школа
#школьники
#дети
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Минздрав: В ДТП на свердловской трассе пострадали девять человек
17 ноября 2023, 08:18

Фото: iStock/GummyBone

При столкновении двух автомобилей на трассе в Свердловской области пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
По информации ведомства, авария произошла на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. В результате столкновения одна из машин загорелась. 

«В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро (пострадавших) доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии устанавливаются. 

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#пострадавшие
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В Хабаровске задержали 15-летнего школьника, готовившего теракт в воинской части
17 ноября 2023, 07:50

Фото: iStock/PamWalker68

В Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подготовку к теракту школьник начал осенью этого года.

Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.

Однако, к счастью, трагедии не суждено было случиться, школьника вовремя вычислили и задержали.  

В настоящий момент девятиклассник находится в следственном изоляторе, правоохранители устанавливают его возможных кураторов.

Против подростка возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.

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МЧС: Тело второго шахтёра подняли на поверхность в Забайкалье
17 ноября 2023, 07:39

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Забайкалье тело второго шахтёра, погибшего в результате частичного обрушения шахты, подняли на поверхность, об этом сообщает МЧС по региону.
«Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. 

Напомним, по информации Telegram-канала Babr Mash, трагедия произошла в Балейском районе Забайкальского края на Верхне-Алиинском месторождении. В результате обрушения, погибли двое рабочих. Их тела уже извлекли из-под завалов. 

При этом, как отметили в Следственном комитете по региону, обрушение произошло около 10:00 (04:00 по московскому времени), следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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#мчс
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