В метро мужчина открыл стрельбу

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Мужчина в вестибюле станции московского метро Рязанский проспект открыл стрельбу.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 17 ноября примерно в 7 утра.
Дебошир был оперативно задержан. По его словам, он хотел таким образом напугать другого мужчину.
В результате стрельбы никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются.
Ранее в Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города. В московском управлении МВД подтвердили факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.
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«Злоумышленник начал стрелять из помпового ружья», – уточняет источник.
В результате стрельбы никто не пострадал. Другие подробности случившегося устанавливаются.
Ранее в Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города. В московском управлении МВД подтвердили факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.
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Мария Фирсова