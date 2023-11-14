В метро пассажир спрыгнул на рельсы, ушёл в тоннель и оказался под поездом

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В Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города.
В московском управлении МВД подтверждают факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.
Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за ЧП временно приостановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии. В данный момент трафик на голубой линии восстановлен.
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«Пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сообщил представитель оперативных служб.
Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за ЧП временно приостановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии. В данный момент трафик на голубой линии восстановлен.
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Мария Фирсова