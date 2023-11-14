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В метро пассажир спрыгнул на рельсы, ушёл в тоннель и оказался под поездом

14 ноября 2023, 09:26
Фото: istockphoto/spacedrone808

Фото: istockphoto/spacedrone808

В Москве на станции метрополитена «Багратионовская» мужчина спрыгнул на пути, пошёл в тоннель и попал под поезд.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию оперативных службах города.

«Пассажир спрыгнул с платформы на пути и пошел в тоннель, где столкнулся с прибывающим поездом. В настоящее время его достают из-под поезда, состояние уточняется», — сообщил представитель оперативных служб.

В московском управлении МВД подтверждают факт падения человека на пути. Правоохранители начали проверку.

Дептранс в Telegram-канале сообщал, что из-за ЧП временно приостановлено движение между «Киевской» и «Кунцевской» Филевской линии. В данный момент трафик на голубой линии восстановлен.

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Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней
14 ноября 2023, 10:00

Фото: istockphoto/junce

Жительница Таиланда угнала машину такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом.
The Thaiger пишет, что 10 ноября таксист согласился подвезти 38-летнюю Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за 3000 бат (7,6 тысячи рублей). Таксист довез Джират до отеля в провинции. Он ей понравился, и женщина предложила заняться сексом. Таксист отказался. Тогда дама попросила таксиста приехать за ней на следующий день и отвезти её обратно в Бангкок.

По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.

На допросе женщина призналась в угоне. Джират грозит тюрьма и штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. По словам мужчины, злоумышленница могла угнать его машину ещё раньше, если бы он согласился на секс с ней по прибытии в Пхетчхабури.

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В столичном общежитии мужчину избили до смерти
14 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/globalmoments

На севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. 

Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте. 

Против двоих жителей общежития возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. 

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Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе

Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать

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#суд
#дело
#смерть
#уголовное дело
#сми
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Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
14 ноября 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Наркоман из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ, но был задержан за все свои преступления, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 24-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы, однако, был задержан с наркотиками и провёл 11 суток под арестом.

Когда он вышел, то решил пойти пешком в сторону границы и пересечь еë в обход КПП. Утром 11 ноября он был задержан в районе села Новые Юрковичи.

Выяснилось, что мужчина планировал вступить в легион «Свобода России»*. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы за участие в террористической организации.

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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация 
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#наркотики
#задержание
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В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок
14 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Адыгее легковушка, где находились 5 человек, съехала в реку Белая.
ЧП случилось в Майкопе в станице Ханской. МЧС сообщает, что трое человек смогли выбраться из автомобиля. Сейчас ведутся поиски двух пропавших- женщины и ребёнка. 

«Проводится поиск двоих человек: женщины 1989 года рождения и ребенка 2013 года», - сообщают в ведомстве.
К поискам привлечены 16 человек, 4 единицы техники и 2 плавательных средства.

Ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа. ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.

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#дети
#женщина
#авария
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Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать
14 ноября 2023, 08:44

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября. 

16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. В определенный момент между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови. 

После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать, и когда она пришла, то зарезал и её. 

После этого убийца взял карточку из сумки матери, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Приятелю он поведал эту ужасную историю, а тот сделал вид, что ничего особенного в произошедшем не видит.

Однако, после прогулки он позвонил старшему брату подростка, а тот в полицию. Несовершеннолетнего задержали, сейчас с ним работают следователи.

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#екатеринбург
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SHOT: Военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов
14 ноября 2023, 07:59

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Здание военного комиссариата в Подольске попытались поджечь дважды за несколько часов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва, около 21:30 к зданию подошла женщина и швырнула в него бутылку виски с неизвестной жидкостью. Пожара не последовало, только разбилось окно. 53-летнюю злоумышленницу оперативно задержали.

Затем, в районе 0:20 пожилой мужчина швырнул в здание коктейль Молотова. В результате поджога загорелась оконная рама, еë смог быстро потушить сторож. Выяснилось, что 66-летний поджигатель действовал по указке украинских кураторов, которые писали ему инструкции в мессенджерах. Его также задержали.

Отмечается, что обоим задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

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#окно
#здание
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#военком
#задержание
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ТАСС: В Краснодаре более двадцати улиц остались без света из-за аварии
14 ноября 2023, 06:33

Фото: iStock/Wako_Megumi

Более 20 улиц Краснодара остались без света после того, как произошло аварийное отключение электричества в Карасунском, Центральном и Прикубанском округах города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Краснодара.
Причина отключения — отключение на линии 6-10 кВт и отключение ПС "ХЛ-4" и 39 трансформаторных подстанций.

На месте уже работает аварийная бригада, время восстановления энергоснабжения уточняется.

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#авария
#электричество
#краснодарский край
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В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест
14 ноября 2023, 05:08

Фото: iStock/Michał Chodyra

Во Владивостоке Ленинский районный суд отклонил ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО в отношении экс-директора Приморской краевой филармонии и депутата Законодательного собрания Приморского края Анны Алеко по делу о взятке. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Суд решил смягчить бывшей чиновнице меру пресечения и отравить её на два месяца под домашний арест.

Анну Алеко обвиняют в получении двух взяток от компании «Интегра» общей суммой пять миллионов рублей. 

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#компании
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В Благовещенске госпитализировали ребёнка после падения с эскалатора в ТЦ
14 ноября 2023, 04:21

Фото: iStock/hallojulie

В городе Благовещенск Амурской области в торговом центре ребёнок упал с эскалатора. Об этом пишет «Порт Амур».
Уточняется, что инцидент случился в ТРЦ «Острова» 13 ноября. Шестилетний мальчик пострадал, упав с высоты второго этажа.

«Ребенок истошно кричит. Я подошла. Рядом стоящий мужчина сказал, что ребенок со второго этажа упал. Увидела, что его подняли и куда-то понесли. Я подумала: зачем носить, это же могла быть травма позвоночника. Говорят, «скорую» уже вызвали, сидят на скамейке, ждут», — рассказала журналистам свидетельница произошедшего.

Ребёнок находится в больнице, информация о его состоянии в настоящее время отсутствует.

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#мальчик
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