В МИД РФ прокомментировали атаку дронов на Москву

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Представители МИД РФ прокомментировали атаку на московский регион, которая произошла утром 4 июля, сообщает «РИА Новости».
«Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО», - заключили в министерстве.
Ранее в Минобороны рассказали, что четыре дрона сбили российские системы ПВО на территории Новой Москвы, еще один рухнул в Одинцовской районе, благодаря работе средств РЭБ.
По причине угрозы в московском аэропорту Внуково пришлось задержать вылеты рейсов, а приближавшиеся к Внуково судна перенаправили в другие принимающие аэропорты.
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Евгения Парфентьева