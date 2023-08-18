В министерствах Дагестана прошли обыски по делу о махинациях

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В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана и министерстве экономического развития республики прошли обыски по уголовному делу об аферах на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».
Сотрудники УФСБ России по региону инициировали проверку в рамках расследования дела о махинациях при распределении субсидий на поддержку племенного животноводства на сумму более 100 миллионов рублей.
В настоящий момент задержан, а также его родственник, который, по информации силовиков, имеет непосредственное отношение к махинациям.
При этом, правоохранительные органы пока что не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.
Напомним, ранее суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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В настоящий момент задержан, а также его родственник, который, по информации силовиков, имеет непосредственное отношение к махинациям.
Напомним, ранее суд в Москве арестовал бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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Евгения Парфентьева