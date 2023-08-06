В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе

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Минобороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника в Подольском районе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, это был серый дрон самолетного типа.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
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Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее в московском аэропорту Внуково закрывали воздушную зону. Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны. В аэропорту был введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
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Екатерина Коршунова