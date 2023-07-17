В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

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В Минтрансе РФ сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах, при этом опоры не пострадали.
«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - говорится в сообщении ведомства.При этом информацию о повреждении опор, ранее появившаяся в некоторых СМИ, в Минтрансе не подтвердили. Уточняется, что сейчас специалисты продолжают обследовать состояние Крымского моста.
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Элина Позднякова