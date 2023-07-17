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В Минтрансе РФ сообщили о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

17 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/Fascinadora

В Минтрансе РФ сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах, при этом опоры не пострадали.
«Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - говорится в сообщении ведомства.
При этом информацию о повреждении опор, ранее появившаяся в некоторых СМИ, в Минтрансе не подтвердили. Уточняется, что сейчас специалисты продолжают обследовать состояние Крымского моста.


Напомним, движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. Подробности пока не сообщаются.

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#Крымский мост
#Минтранс РФ
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Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы
17 июля 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Boyloso

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
 
Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка
#Крым
#мост
#ЧП
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Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту
17 июля 2023, 07:21

Фото: сайт Кремля

Мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков.
 
При этом он уточнил, что родители ребенка погибли. По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

Напомним, движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП. В ближайшее время правоохранительные органы должны предоставить подробности происшествия.

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Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
#Крымский мост
#Вячеслав Гладков
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Аксенов: Движение ж/д транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00
17 июля 2023, 07:03

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту будет восстановлено до 09.00 утра понедельника. Об этом он рассказал в опубликованном в своем Telegramканале видеообращении.
«Только что переговорил с Первым заместителем Министра транспорта РФ Андреем Александровичем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. Расписание поездов будет нагоняться», - сказал Аксенов.

При этом от уточнил, что информация о работе паромного паромного сообщения также будут уточнены до 09.00. Глава республики добавил, данные о возобновлении автомобильного сообщения уже в ближайшее время озвучит Минтранс. На данный момент, по его словам,  для передвижения стоит использовать сухопутный маршрут.

Однако о причинах происшествия, по словам главы Крыма, сообщат правоохранительные органы. Аксенов уточнил, что на месте ЧП работают правоохранительные органы, сотрудники МЧС, Минтранс РФ и республики Крым. При этом он призвал всех доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, сейчас движение на Крымском мосту остановлено из-за чрезвычайного происшествия.

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#Крымский мост
#Сергей Аксенов
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У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания
17 июля 2023, 06:35

Фото: iStock/Diy13

В Минздраве Египта проинформировали, что у группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира были выявлены симптомы неизвестной болезни. Уточняется, что заболевшие жалуются на повышенную температуру, ломоту в костях, головокружение и рвоту, пишет Lenta.ru.
«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи, у пациентов были взяты анализы», — цитирует издание сообщение египетского Минздрава.

В публикации говорится, что госпитализация никому не понадобилась. При этом около 200 местны жителей жалуются на симптомы неизвестного заболевания.

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#Египет
#болезнь
#симптомы
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На Сахалине двух москвичей задержали за передачу взятки
17 июля 2023, 06:04

Фото: iStock/Atstock Productions

В Сахалинской области прокурату​ра утвердила обвинительные заключения в отношении двух москвичей за посредничество во взяточничестве и покушение на мошенничество. Об этом пишет RG.RU.
По информации издания, житель Москвы прибыл на Сахалин с целью оказания помощи знакомым избежать уголовной ответственности. Для этого он планировал выступить в роли посредника при передаче взятки на сумму четырнадцать миллионов рублей судье и правоохранителям.

Кроме того, в преступление должен был участвовать адвокат Московской коллегии, прибывший по приглашению злоумышленника.

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#взятка
#Сахалин
#москвичи
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На подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка
17 июля 2023, 05:41

Фото: iStock/BigNazik

В Краснодарском крае образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что в районе Тамани на трассе А-290  образовалась пробка длиной в несколько километров.

Движение от Крымского моста по направлению к Темрюку также затруднено.

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#Крымский мост
#пробка
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Baza: Минимум два человека погибли на Крымском мосту
17 июля 2023, 05:05

Фото: iStock/gutaper

В результате падения пролета Крымского моста погибли минимум два человека, еще один пострадал. Об этом пишет Телеграм-канал «Baza».
Подробности происшествия в настоящее время не уточняются.

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#Крымский мост
#погибшие
#пострадавшие
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На Крымском мосту остановили движение из-за ЧП
17 июля 2023, 04:54

Фото: iStock/andreymuravin

Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Телеграм-канале.
Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и ответственных служб. Также туда выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

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#Крымский мост
#ЧП
#Аксенов
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Маленький ребенок утонул в реке Ингода Забайкальского края
17 июля 2023, 04:47

Фото: iStock/DK Media

В Забайкальском крае маленький ребенок утонул в реке Ингода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное ГУ МВЧ.
«16 июля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю поступила информация о том, что на необорудованном месте для купания утонул ребенок 2021 года рождения», — цитирует издание текст сообщения.

Уточняется, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД, спасатели и медики.

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#ребенок
#Забайкальский край
#река
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