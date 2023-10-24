В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую чуть не убил лифт

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Женщине, которую зажало в лифте в Нижнем Тагиле вместе с детской коляской, провели операцию. Девушка получила перелом стопы. Ее ребенок, к счастью, не пострадал. Информацию о состоянии здоровья пострадавшей сообщил телеграм-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
«Пациентка прооперирована. Ей оказывается вся необходимая помощь. Состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному», —сказано в публикации.ЧП произошло вечером, 23 октября, в доме на улице Удовенко. Женщина заходила в лифт вместе с коляской, наступила в него одной ногой, как вдруг лифт внезапно поехал. Она застряла в лифте, повиснув вниз головой на полчаса, пока соседи не вызвали помощь.
Ранее сообщалось, что мигрант, который напал на девочку в лифте жилого дома в Москве, находился в столице нелегально.
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Алина Юрчак