В Минздраве сектора Газа назвали точное число погибших с начала конфликта

Фото: iStock/Racide
В результате атак израильской армии в секторе Газа погибли свыше пяти тысяч палестинцев, ранены более 15 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения сектора в своих соцсетях.
Уточняется, что с начала боевых действий между Израилем и Палестиной, погибло 5 087 палестинцев, среди которых 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых граждан.
С 7 октября, по сообщениям Минздрава, ранения получили 15 273 человека.
Ранее глава департамента социальной работы при министерстве труда, социального обеспечения и социальных служб Израиля Хава Леви раскрыла, сколько детей остались сиротами в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС. Подробнее читайте в материале «Радио 1»
Читайте также:
Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом
Израиль удерживает в плену не менее тысячи сторонников ХАМАС
Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа
С 7 октября, по сообщениям Минздрава, ранения получили 15 273 человека.
Читайте также:
Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом
Израиль удерживает в плену не менее тысячи сторонников ХАМАС
Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа
Анастасия Чинкова