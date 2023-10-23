В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями

Фото: istock / gorodenkoff
В городе Мирный, расположенном в Якутии, были обнаружены четыре человека — две женщины и два мужчины, ставшие жертвами стрельбы. Эту информацию сообщает пресс-служба Следственного комитета России для данного региона.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время следственно-оперативной группой проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, а также осуществляются оперативно-разыскные действия.
Читайте также:
В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал российским военным
В Дагестане завели уголовное дело после гибели двух человек в перестрелке
СК: Инцидент в Подмосковье закончился стрельбой и реанимацией для трех мужчин
Артем Кузьмин