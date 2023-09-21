В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму

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Мытищинский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 36-летнего гражданина иностранного государства, призывавшего к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год мужчина вступил в Мытищах в ячейку террористов «Исламского государства».* Он проводил встречи, спонсировал и обеспечивал всем необходимым вовлечённых в деятельность организации, в том числе предоставляя временное жилье.
Иностранец также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали, когда о его деятельности узнали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Московскому региону.
Подсудимого признали виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а также в содействии деятельности террористической организации и финансировании терроризма.
* запрещённая в России террористическая организация
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Иностранец также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали, когда о его деятельности узнали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Московскому региону.
* запрещённая в России террористическая организация
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Лора Луганская