В Мытищах охранник яхт-клуба лишился 850 тысяч рублей в мобильной игре

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Пока мужчина решал задачки в викторине, ему предложили инвестировать на бирже.
SHOT пишет, что 56-летний Юрий находился на работе в яхт-клубе на улице Верхней в деревне Румянцево. Решал викторины в мобильной игре. Неожиданно появилось рекламное окошко с предложением заработать на бирже. Мужчина заинтересовался и перешёл по ссылке, оставив свои контакты. Охраннику тут же позвонил «сотрудник биржи Михаил» и рассказал все правила игры на бирже.
Юрий чётко следовал инструкциям и переводил деньги на созданную специально для него виртуальную карту. Когда на счету появились заветные нули, мужчина попытался вывести средства, но ему было отказано, так как необходимо было заплатить страховку в размере 2,7 тысячи долларов в течение 3 дней. В противном случае биржевой счёт заблокируют.
Денег у мужчины не осталось, оплатить он ничего не смог, а приложение стало недоступным. Пострадавший обратился в полицию. Ущерб оценивается в 850 тысяч рублей. Правоохранители начали проверку.
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Юрий чётко следовал инструкциям и переводил деньги на созданную специально для него виртуальную карту. Когда на счету появились заветные нули, мужчина попытался вывести средства, но ему было отказано, так как необходимо было заплатить страховку в размере 2,7 тысячи долларов в течение 3 дней. В противном случае биржевой счёт заблокируют.
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Мария Фирсова