В Мытищах рабочего засосало в дробильную установку

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24-летний рабочий погиб из-за несчастного случая на складе в подмосковных Мытищах.
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник вечером на складе Мытищинского электромеханического завода. 24-летний парень из Узбекистана занимался дробление макулатуры. Он нарушил правила техники безопасности, подойдя слишком близко к дробилке. Рабочего засосало в аппарат.
Мужчина погиб на месте.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом пишет Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.
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Мужчина погиб на месте.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.
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Мария Фирсова