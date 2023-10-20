В Мытищах росгвардейцы поймали в магазине похитителей обуви

Фото: Росгвардия МО
В Мытищах сотрудники Росгвардии по Московской области задержали граждан, которые пытались украсть обувь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Лора Луганская