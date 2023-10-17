В Мытищах упавший профиль убил сварщика

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Электрогазосварщик погиб из-за несчастного случая на стройплощадке в подмосковном поселке Птицефабрики (г.о Мытищи).
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник днём на строительстве ангара. 33-летний уроженец Таджикистана, который работал сварщиком, передвигал строительные леса. Он задел не приваренный металлический профиль. Конструкция рухнула мужчине на голову. Мужчина умер в больнице от полученной травмы.
Ранее сообщалось, что в Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики. Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.
Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию.
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Ранее сообщалось, что в Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики. Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.
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Мария Фирсова