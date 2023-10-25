В Мытищах женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели в частном доме

Фото: Фотобанк Московской области
33-летняя женщина и её 15-летняя дочь заживо сгорели во время пожара в доме в селе Марфино, г.о. Мытищи.
Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Московской области. Супруг погибшей женщины и двое её младших детей (8 и 5 лет) выжили. Они госпитализированы после отравления едким дымом.
По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
Ранее сообщалось, что два автомобиля загорелись в результате столкновения на трассе в Татарстане, об этом сообщает ГИБДД республики. В результате столкновения, оба автомобиля загорелись. Пассажир и водитель УАЗа скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes-Benz госпитализирован в больницу.
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По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная работа отопительного прибора, который стоял на террасе дома.
Ранее сообщалось, что два автомобиля загорелись в результате столкновения на трассе в Татарстане, об этом сообщает ГИБДД республики. В результате столкновения, оба автомобиля загорелись. Пассажир и водитель УАЗа скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes-Benz госпитализирован в больницу.
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Мария Фирсова