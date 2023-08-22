В многоэтажке Балашихи взорвался бытовой газ

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В городе Балашиха Московской области возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в многоэтажном доме, сообщает Следственный комитет по региону.
Взрыв произошел вечером 21 августа на втором этаже пятиэтажки на улице Победа.
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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«Предварительной причиной произошедшего хлопка является неправильная эксплуатация газовой плиты, повлекшая утечку газа, что в последующем привело к короткому замыканию и быстрому сгоранию скопившегося в помещении кухни квартиры газа», - прокомментировали ситуацию следователи.
СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Евгения Парфентьева