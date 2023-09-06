В многоэтажном доме Екатеринбурга произошел взрыв

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В 12-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По прибытии на место происшествия экстренных служб, выяснилось, что в квартире на 12 этаже произошла разгерметизация газового баллона. При этом, пожара после взрыва не последовало.
В пострадавшей квартире взрывной волной повыбивало стекла из окон, однако, несущие конструкции здания не были повреждены.
Эвакуировать жильцов из других квартир не было необходимости.
В результате взрыва пострадал один человек. Отмечается, что он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.
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В пострадавшей квартире взрывной волной повыбивало стекла из окон, однако, несущие конструкции здания не были повреждены.
В результате взрыва пострадал один человек. Отмечается, что он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.
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Евгения Парфентьева