В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек

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Прокурор управлял машиной, которая стала причиной гибели четырех человек.
Генпрокуратура Молдавии подтверждает, что за рулем автомобиля, который стал причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор.
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев Skoda Fabia врезалась в телегу недалеко от села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе 3-месячный ребенок. Все были членами одной семьи и находились в телеге. Ещё двое человек с серьезными травмами госпитализированы. Проверка водителя на алкотестере дала отрицательный результат.
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Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев Skoda Fabia врезалась в телегу недалеко от села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе 3-месячный ребенок. Все были членами одной семьи и находились в телеге. Ещё двое человек с серьезными травмами госпитализированы. Проверка водителя на алкотестере дала отрицательный результат.
«Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора», –сказано в заявления на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.Водителя задержали, в отношении него применят меру пресечения в виде заключения под стражу. На данном этапе расследования он пользуется презумпцией невиновности.
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Мария Фирсова