Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК из-за снятия кандидата

В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК из-за снятия кандидата

В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК, требуя честных выборов
07 ноября 2023, 23:41
Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В молдавском городе Бельцы у здания ЦИК собрались протестующие. Об этом сообщает Телеграм-канал Sputnik Молдова.
Протест происходит из-за запроса о снятии с выборов на пост мэра независимого кандидата Арины Коршиковой. Уточняется, что Коршикова придерживается оппозиционных взглядов.



Читайте также:


Кандидату в мэры Кишинева запретили выступить на русском языке

Санду рассказала, какую часть долга Молдавия готова вернуть «Газпрому»

Молдавия блокировала доступ к ресурсам российских СМИ
#сми
#молдавия
#выборы
#протесты
Читайте нас в
В Петербурге суд арестовал любовника беременной медсестры, утонувшей в Неве
08 ноября 2023, 00:30

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге Невский районный суд заключил под стражу водителя автомобиля Mercedes, утонувшего в реке вместе с беременной женщиной.
Задержанным оказался мужчина по имени Сухроб Рахимов, его обвиняют в нарушении ПДД, сообщили в пресс-службе Невского районного суда.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сухроба Рахимова», — говорится в заявлении.

По версии следствия, мужчина не поставил автомобиль на ручник, в результате чего произошла трагедия. Суд установил Сухробу Рахимову срок ареста до 5 января 2024 года.

По информации Life.ru, водитель являлся любовником 33-летняя женщины. Отмечается, что она работала медсестрой, а на момент трагедии находилась в положении.


Читайте также:

В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды

Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода

В 110 км от Стамбула произошло землетрясение
#суд
#трагедия
#автомобиль
#пдд
#водитель
#женщины
#мужчина
Читайте нас в
В 110 км от Стамбула произошло землетрясение
В 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5
08 ноября 2023, 00:16

Фото: iStock/9parusnikov

В Мраморном море в 110 км от Стамбула в ночь на среду произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сейсмологов обсерватории Кандилли.
Специалисты отметили, что очаг землетрясения залегал на глубине 8,3 км, а эпицентр располагался в море близ острова Авша к юго-западу от столицы Турции.

Уточняется, что жители европейской части Стамбула не ощутили толчков.

Читайте также:

На греческом острове Эвбея в Эгейском море произошло землетрясение

В Челябинске сильная метель привела к коллапсу в аэропорту

Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
#море
#жители
#специалисты
#землетрясения
#турция
Читайте нас в
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
В отеле в Сочи поймали мужчину, который бегал голым по коридорам и бил посуду
07 ноября 2023, 23:48

Фото: iStock/artolympic

В Сочи постоялец отеля стал объектом полицейского вмешательства после того, как он разнес посуду, громко кричал и бегал голым по коридорам, сообщили в телеграм-канале Росгвардии Краснодарского края.
Администратор отеля на улице Виноградной обратилась к правоохранительным органам. По ее словам, по коридорам отеля без одежды бегал мужчина, видимо, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Она также уточнила, что нарушитель ругался матом, стучал в двери и бил посуду.

Росгвардейцы приняли меры по прекращению нарушения общественного порядка и передали молодого человека полицейским для проведения дальнейших процедур.

Читайте также:

В Казани пациент рехаба взял в заложники медсестру, чтобы сбежать из клиники

В Санкт-Петербурге дебоширы залили перцовкой школьника, который не дал им денег

Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
#пациент
#мужчины
#мужчина
#нарушения
#меры
Читайте нас в
В деле о гибели помощника Залужного появилось еще одно важное обстоятельство
В деле о гибели помощника Залужного Частякова появилась статья о краже оружия
07 ноября 2023, 22:02

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В деле о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова появилась статья о краже оружия, об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые. 

По новой информации, в деле к делу о гибели Частякова добавилась еще одна уголовная статья - о краже оружия. При этом, у кого были украдены гранаты, в СМИ не уточнили.

В это время двое детей погибшего сейчас находятся в больнице. По данным УНН, дочь Частякова в стабильном состоянии, а вот его 13-летний сын пострадал серьезно. Его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте также: 

УНН: Дети помощника Залужного после взрыва гранаты находятся в больнице

Страна.ua: Погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой

МВД: Помощник главкома ВСУ погиб из-за неосторожного обращения с гранатой
#украина
#погибший
#граната
#взрыв
#оружие
Читайте нас в
Женщина пострадала в результате взрыва газа в доме Нижнего Новгорода
07 ноября 2023, 21:44

Фото: iStock/Kileman

В результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Новгорода пострадала женщина, об этом сообщили в МЧС по региону.
По информации службы, хлопок газовоздушной смеси произошёл в 20:30 вечера на улице Геройская.

К счастью, в результате взрыва никто не погиб. Пострадавшая хозяйка квартиры самостоятельно отказалась от госпитализации.

Отмечается, что разрушений дома также нет. После взрыва даже не потребовалась помощь аварийно-спасательных служб. 

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. 

Читайте также: 

В доме в Балашихе, в котором произошёл взрыв газа, произошло повторное обрушение

Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве

СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку
#взрыв газа
#нижний новгород
#пострадавшие
Читайте нас в
Избивший звезду шансона до комы в День влюбленных предстал перед судом
07 ноября 2023, 20:59

Фото: iStock/gorodenkof

В Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по делу об избиении звезды шансона певицы Алены Андрес, которую ее возлюбленный Зелимхан Хасбулатов избил до комы в День святого Валентина. Об этом сообщает ИА Регнум.
Отмечается, что задержанный не признает вину. По его словам, на Андрес просто упало зеркало. В момент, когда мужчине зачитывали обвинения, он улыбался.

Сообщается, что преступнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, 14 февраля этого года звезда шансона и ее молодой человек отмечали День святого Валентина в московской квартире. Все было хорошо, однако в какой-то момент мужчина приревновал Андрес и избил ее. В результате полученных травм певица впала в кому. По словам адвоката Алены, Хасбулатов нанес ей не менее пятнадцати ударов в голову.

Читайте также:

Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии

В России задержали крупную группировку фальшивомонетчиков

СМИ раскрыли странные подробности гибели помощника Залужного
#певица
#человек
#день святого валентина
#мужчина
#драка
#травмы
#суд
Читайте нас в
Пожилой еврей умер после ссоры со сторонниками Палестины в Калифорнии
ABC: пожилой еврей погиб на акции протеста со сторонниками Палестины в США
07 ноября 2023, 20:41

Фото: iStock/Motortion

Пожилой еврей умер от тупой травмы головы, которая была получена в конфликте во время акции сторонников Израиля и палестинского движения ХАМАС в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что пожилой мужчина упал во время конфликта с оппонентом, который поддерживал Палестину, и ударился головой. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили пострадавшего без сознания. По информации телеканала, погибший мужчина был евреем.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:​​​​

Колонна президента Палестины Махмуда Аббаса подверглась нападению

СМИ: Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу «Ар-Рантиси»

Песков: РФ продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом по гумпомощи Газе
#операция
#израиль
#армия
#погибший
#министр
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
Читайте нас в
В Махачкале детсад выплатит компенсацию инвалиду, избитому воспитательницей
07 ноября 2023, 20:23

Фото: iStock/Irina_Geo

Суд в Махачкале обязал частный детский сад выплатить компенсацию ребенку-инвалиду, которого избила их бывшая воспитательница, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В сентябре 2022 года стало известно, что воспитательница частного детского сада для детей-инвалидов, будучи недовольной поведением ребенка, нанесла ему несколько ударов по голове. Момент избиения зафиксировали камеры. После происшествия она была уволена.

В январе 2023 года мировой судья признал бывшую сотрудницу детсада виновной по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

7 ноября прокуратура Дагестана сообщила о необходимости бывшей воспитательницы и частного дошкольного учреждения совместно выплатить пострадавшему ребенку-инвалиду моральную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Читайте также: 

В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины

СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку

В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд
#камеры
#прокуратура
#дагестан
#детский сад
#суд
#дети с инвалидностью
#избиение
#компенсация
Читайте нас в
В Дербенте поезд насмерть сбил подростка
07 ноября 2023, 19:42

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Дербент Республики Дагестан поезд насмерть сбил подростка, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Отмечается, что сообщение о сбитом человеке поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) сегодня около 15:31 по московскому времени. 

По прибытии на место происшествия спасательных служб выяснилось, что грузовой поезд сбил 15-летнего подростка. От полученных травм парень скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи.

Погибший переходил железнодорожные пути в непредназначенном для пешеходов месте. 

Ранее в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролёра, когда та попросила его оплатить проезд.

Читайте также: 

В Москве пассажир напал на контролёра, когда его попросили оплатить проезд

В Петербурге арестовали любовника утонувшей в Неве беременной женщины

СК: В Москве пьяная женщина избила девочку, которая хотела погладить собаку
#поезд
#погибший
#дагестан
#подросток
Читайте нас в
Достижения.рф