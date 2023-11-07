В молдавских Бельцах митингующие собрались у здания ЦИК из-за снятия кандидата

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В молдавском городе Бельцы у здания ЦИК собрались протестующие. Об этом сообщает Телеграм-канал Sputnik Молдова.
Протест происходит из-за запроса о снятии с выборов на пост мэра независимого кандидата Арины Коршиковой. Уточняется, что Коршикова придерживается оппозиционных взглядов.
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Диана Аванесян