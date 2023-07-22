В Монголии на границе с РФ обнаружен патоген бубонной чумы

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Специалисты выявили патоген бубонной чумы в мёртвом сурке в монгольском регионе Завхан, который находится на границе с Тувой.
ТАСС пишет, что пока не выявлено заразившихся инфекцией людей. Руководитель отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что мертвого детеныша сурка обнаружили 19 июля.
Экспресс-тест дал положительный результат. Бактериологические исследования 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.
Местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено. По последним данным, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах).
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Экспресс-тест дал положительный результат. Бактериологические исследования 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.
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Мария Фирсова