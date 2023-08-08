В Монголии зафиксирован случай заражения человека бубонной чумой

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В столице Монголии Улан-Баторе мужчина заразился бубонной чумой после того, как съел мясо сурка. Об этом сообщает Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии.
Согласно сообщению, мужчина был госпитализирован после того, как съел мясо сурка. При этом анализы показали, что он заразился бубонной чумой.
Ранее также в ведомстве сообщали, что всего в Монголии в приграничных регионах с Россией было выявлено 137 очагов чумы в 17 аймаках. Однако случаев заражения людей зафиксировано не было. Тогда местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено.
При этом в зоне риска находятся жители российской республики Тува, которая граничит с Монголией.
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Ранее также в ведомстве сообщали, что всего в Монголии в приграничных регионах с Россией было выявлено 137 очагов чумы в 17 аймаках. Однако случаев заражения людей зафиксировано не было. Тогда местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено.
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Элина Позднякова