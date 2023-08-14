В Монголии зафиксированы три случая заражения бубонной чумой

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В столице Монголии, Улан-Баторе, выявили три случая заражения, по предварительной информации, бубонной чумой.
Национальный центр изучения зоонозных инфекций сообщает о выявленных случаях. Сообщается, что зараженные ели сырой мозг животного.
Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чумные очаги до сих пор имеют место быть, поскольку инфекционный возбудитель может длительное время переживать межэпидемические периоды в почве, а также из-за неправильного поведения людей во время охоты.
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Ранее в Монголии госпитализировали одного человека, заразившегося бубонной чумой. Мужчина съел сырое мясо сурка.
«Когда дети или начинающие любители начинают охотиться и разделывать тушки неправильно, без употребления тетрациклина, они заражают себя. И если человек подхватил это заболевание, пришёл в деревню и на кого-нибудь подышал за два-три дня до того, как совсем стало плохо, начинается тяжелейший случай. Но таких давно уже не было. Все это знают и купируют», — прокомментировал Гинцбург.Читайте также:
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Мария Фирсова