В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации

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В мордовском Краснослободске в медицинском колледже 23 студента отравились газом, пятеро из них сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом пять из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.
Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.
Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.
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Элина Позднякова