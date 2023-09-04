В морге Тольятти труп мужчины пролежал почти год, пока семья вела его поиски

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В одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Недавно следователям все же удалось разыскать отца семейства. Оказалось, что он умер еще в августе 2022 года, а его труп поступил в морг Тольятти. Медики установили его личность, однако родственникам о его смерти сообщать не стали. Также в морге обнаружили еще 10 трупов, за которыми так и не пришли родственники. Сколько они там пролежали – неизвестно. При этом заведение продолжает свою работу.
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