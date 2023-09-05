В московских аэропортах задержали около 40 рейсов

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В Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены, пишет РИА Новости со ссылкой на «Яндекс. Расписание».
Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево».
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