В Московской и Владимирской областях выявили незаконное производство рыбных консервов

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Сотрудники полиции пресекли незаконное производство рыбной продукции, которое организовали руководители нескольких заводов в Московской и Владимирской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как отметила Волк, всего при обысках было изъято 12 тыс банок рыбных консервов. Только по предварительным расчётам, доход от криминального бизнеса превышает 7 млн рублей. Суд отправил фигурантов уголовного дела под домашний арест.
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Лора Луганская