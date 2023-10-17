В московской квартире многодетной матери нашли пистолет и муляжи гранат

Фото: istockphoto/Igor Bastrakov
У подозреваемой в торговле людьми многодетной матери обнаружили во время обыска пистолет и муляжи гранат.
У жительницы Москвы, которая подозревается в торговле людьми, в квартире обнаружили газовый пистолет, пишет RT. Кроме оружия были найдены муляжи гранат. Откуда данные предметы появились в квартире, неизвестно.
В беседе с журналистами один из жителей дома рассказал, что никогда не видел детей подозреваемой. Он предполагает, что эту квартиру женщина использовала в качестве «перевалочного пункта».
Правоохранители обратили пристальное внимание на мать 15 детей после того, как в крови одного из мальчиков нашли препарат. При заболевании ребёнка его применять нельзя. Прокуратура сообщает, что в отношении двух детей были совершены противоправные действия.
Читайте также:
В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми
В Подмосковье пенсионерки продавали героин
В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом
В беседе с журналистами один из жителей дома рассказал, что никогда не видел детей подозреваемой. Он предполагает, что эту квартиру женщина использовала в качестве «перевалочного пункта».
Читайте также:
В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми
В Подмосковье пенсионерки продавали героин
В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом
Мария Фирсова