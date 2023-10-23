В московской квартире нашли змею из Таиланда, которая облетела пол мира в багаже

Фото: istock / mgallar
Жители Москвы нашли двадцатисантиметровую змею из Таиланда в свой квартире в Строгино.
По данным телеграм-канала Mash, пара на выходных вернулась из отпуска. Вещи они разобрали и никого сначала не заметили. Немного позже они обнаружили зеленую змею в чёрную полоску на гарнитуре. Пресмыкающееся определенно было шокировано новыми условиями климата.
Семья закрыла животинку в комнате и вызвала службу департамента природопользования. На данный момент вид змеи неизвестен. Также не сообщается, успела ли змея нанести кому-то вред.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Саратове глава Минцифры Саратовской области Владимир Старков нашел собаку, которая уже долгое время ждет своего хозяина на одном и том же месте. С историей местного «Хатико» можно ознакомиться в нашем материале.
Читайте также:
В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
Брошенному в подмосковной ветклинике коту нашли нового хозяина
Жители Ачинска спасли раненого оленёнка, найденного у школьного забора
Семья закрыла животинку в комнате и вызвала службу департамента природопользования. На данный момент вид змеи неизвестен. Также не сообщается, успела ли змея нанести кому-то вред.
Читайте также:
В Башкирии поймали детеныша медведицы, которая напала на женщину
Алина Юрчак