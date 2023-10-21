В московской квартире граната убила парня, её принёс старший брат

Фото: istockphoto/Andrey Danilov
Гранату в квартиру принёс родной старший брат погибшего.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение боеприпасов». Откуда старший брат взял гранату и для каких целей, выясняют следователи. Андрей оправлен под подписку о невыезде. Ему может грозить до 7 лет колонии.
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