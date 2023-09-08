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В Московской области первоклассник отправился печеньем с метамфетамином

08 сентября 2023, 12:51
Фото: istock / Maria Levkina

Фото: istock / Maria Levkina

В Подмосковье 7-летний мальчик рассказал, что старшеклассники угостили его странным печеньем. Школьник оказался в больнице с отравлением метамфетамином.
Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Baza.

Первоклассник рассказал маме о плохом самочувствии 4 сентября, после чего та забрала ребенка из школы. Мама заметила, что он ведет себя странно и рассказывает про вымышленного друга. Вечером мальчику стало хуже, появились сильные боли в животе, а ближе к ночи появилась одышка и стали синеть губы. Тотчас ребенок рассказал, что ученицы старших классов дали ему попробовать непонятное печенье.


Утром школьника повезли в частную больницу, специалисты подозревали, что у ребенка аппендицит, но позже установили что произошло отравление наркотическими веществами, а именно метамфетамином.

Сейчас школьник чувствует себя лучше, как запрещённые вещества оказались в организме ребенке выяснят следователи.

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#старшеклассники
#наркотики
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Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области
08 сентября 2023, 12:57

Фото: iStock/CastaldoStudio

Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. Об сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Ранее в Воронежской области госпитализирован мужчина, заразившийся после разделки туши больного животного. Инфекцией также заразилась его сестра.

Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. При госпитализации у его сестры была зафиксированная повышенная температура, однако по результатам анализов наличие заболевания у женщины не подтвердилось.

Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

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В Эрмитаж врезался беспилотник
Гражданский дрон влетел в стену Эрмитажа
08 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Гражданский беспилотник разбился о стену Эрмитажа, сообщает «Фонтанка».
Потерпевший крушение квадрокоптер нашли днем 7 сентября. Его обнаружил ведущий сотрудник охраны Зимнего дворца Дмитрий Хащенко во время обхода. 

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — прокомментировал ситуацию Хащенко.

Отмечается, что беспилотник врезался в стену сам, его никто не глушил. При этом, полеты над Санкт-Петербургом строго запрещены.

Квадрокоптер забрали правоохранительные органы.

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#крушение
#санкт-петербург
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Куба арестовала 17 человек за вербовку людей для участия в СВО
08 сентября 2023, 11:17

Фото: istock / choochart choochaikupt

На Кубе правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых местных мужчин для участия в СВО со стороны России. Подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до 30 лет тюремного заключения или смертной казни.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель власти полковник МВД Кубы Сесар Родригес.
Родригес пояснил, что лидер группировки работал при поддержке двух местных жителей, проживающих на острове Куба, которые и занимались вербовкой. Невзирая на дружественные отношения с РФ, Куба выступает против участия жителей страны в специальный военной операции.  

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#отношения
#рф
#арест
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В МВД сообщили о задержании лидеров неонацистской группировки «Белая масть»
08 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/Dzurag

В России задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть», сообщило МВД.
Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть». Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха. Отмечается, что «Белая масть» имеет связи с РДК* и «Азов»*.

«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями», - прокомментировали ситуацию в МВД.

В ходе обысков у членов группировки были изъяты нацистская символика, атрибутика и литература, а также особо опасное оружие и боеприпасы. 

По информации МВД, участники «Белой масти» готовили тяжкие преступления, которые были направлены, в том числе, против интересов России. 

На задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

*Запрещенные на территории России террористические организации.

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#мвд
#оружие
#уголовное боеприпасы
#ск
#задержание
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В Амурске два подростка жестоко избили инвалида
08 сентября 2023, 10:36

Фото: iStock/mrohana

Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК по региону.
Отмечается, что один из избивавших, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, однако его семья благополучна. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Сообщается, что пострадавшему мужчине 50 лет, его госпитализировали с  ушибами и сотрясением головного мозга. Его жизни ничего не угрожает. 

По факту происшествия проводится проверка. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво. Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.

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Схваченный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о ВМФ РФ
08 сентября 2023, 10:15

Фото: iStock/Andrii Zorii

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, сообщили в ФСБ.
Ранее стало известно, что в Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге. Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе. При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.

На допросе украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, бонах, точках ПВО и передвижениях военных кораблей, в том числе подлодок «Калибров». Он также отслеживал взлет боевых самолетов с аэродрома «Бельбек».

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#украина
#задержание
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В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП
В Туве глав Минлесхоза и Авиалесоохраны уволили после смертельного ДТП
08 сентября 2023, 10:10

Фото: iStock/Anton Novikov

Глава региона Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале, что после смертельной аварии, в которой погибли пять человек, министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и глава региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар отстранены от должностей.
По словам Ховалыга, водитель служебной машины был в состоянии алкогольного опьянения, предельный уровень превышал практически в 5 раз. Ховалыг отметил, что ДТП — это показатель халатности и отсутствие должного контроля за служебной дисциплиной.

Отмечается, что власти создали специальную правительственную комиссию для служебной проверки.

Напомним, смертельная авария произошла 8 сентября около 01:00 по местному времени на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Погибли пять человек.

Ранее в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.

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#человек
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#машины
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В Крыму ФСБ пресекла диверсию на железной дороге
08 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге, сообщили в ФСБ РФ.
«Пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», - прокомментировали ситуацию в ФСБ. 

Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе.

По сообщению ФСБ, мужчина собирал сведения о размещении российских военных объектов на полуострове по заданию украинских спецслужб.

При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство.

В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.

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#крым
#железная дорога
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Жительница Курской области умерла, съев шаурму
08 сентября 2023, 09:46

Фото: iStock/vitalssss

23-летняя жительница Курской области умерла, отравившись шаурму, сообщает Telegram-канал SHOT.
Случай массового отравления шаурмой зафиксирован в городе Льгов Курской области. 

По информации СМИ, точка быстрого питания, в которой покупали шаурму все пострадавшие, находится на улице Гагарина напротив Курского монтажного техникума.

Всего в настоящий момент известно о 15 жителях Льгова, пострадавших от инфекции. Четверо из них находятся в больнице, 10 проходят лечение дома. 

Известно, что погибшая девушка скончалась в больнице от инфекционно-токсического шока.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Шаурма отправлена на экспертизе.

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