В Московской области первоклассник отправился печеньем с метамфетамином

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В Подмосковье 7-летний мальчик рассказал, что старшеклассники угостили его странным печеньем. Школьник оказался в больнице с отравлением метамфетамином.
Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Baza.
Первоклассник рассказал маме о плохом самочувствии 4 сентября, после чего та забрала ребенка из школы. Мама заметила, что он ведет себя странно и рассказывает про вымышленного друга. Вечером мальчику стало хуже, появились сильные боли в животе, а ближе к ночи появилась одышка и стали синеть губы. Тотчас ребенок рассказал, что ученицы старших классов дали ему попробовать непонятное печенье.
Утром школьника повезли в частную больницу, специалисты подозревали, что у ребенка аппендицит, но позже установили что произошло отравление наркотическими веществами, а именно метамфетамином.
Сейчас школьник чувствует себя лучше, как запрещённые вещества оказались в организме ребенке выяснят следователи.
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Первоклассник рассказал маме о плохом самочувствии 4 сентября, после чего та забрала ребенка из школы. Мама заметила, что он ведет себя странно и рассказывает про вымышленного друга. Вечером мальчику стало хуже, появились сильные боли в животе, а ближе к ночи появилась одышка и стали синеть губы. Тотчас ребенок рассказал, что ученицы старших классов дали ему попробовать непонятное печенье.
Сейчас школьник чувствует себя лучше, как запрещённые вещества оказались в организме ребенке выяснят следователи.
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Алина Юрчак