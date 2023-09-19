В Московской области в аварии с «Жигулями» погиб лось

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Легковой автомобиль сбил лося в Подмосковье. Животное от полученных травм погибло, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что животное столкнулось с автомобилем «Жигули». Машина сильно повреждена.
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