В московской семье военнослужащих полугодовалый ребёнок упал с кровати и умер

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В Москве полугодовалая девочка упала с кроватки и скончалась, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 41-летняя женщина занималась домашними делами, когда вдруг услышала истошные крики дочери по радионяне. Мать кинулась в комнату и нашла своего ребенка лежащим на полу. Как она смогла выбраться из кроватки - не ясно. Женщина утверждает, что бортики были подняты.
Полугодовалую девочку экстренно госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии. Медики диагностировали у неё ушиб головного мозга, перелом теменной кости, гематома, закрытая черепно-мозговая травма. Столичные врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, однако, спасти её не удалось.
По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что семья погибшей девочки - благополучная. Оба родителя военные-контрактники.
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Полугодовалую девочку экстренно госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии. Медики диагностировали у неё ушиб головного мозга, перелом теменной кости, гематома, закрытая черепно-мозговая травма. Столичные врачи несколько дней боролись за жизнь ребенка, однако, спасти её не удалось.
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Евгения Парфентьева