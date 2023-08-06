В московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону

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Пассажирам аэропорта, которые ожидали посадки на рейсы, объявили, что вылеты задержаны из-за закрытия воздушной зоны.
Об этом тг-каналу «Осторожно, Москва» рассказал один из пассажиров, который ожидал своего рейса.
В данный момент все гейты закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляют в другие аэропорты.
Mash пишет, что в аэропорту введён план "Ковёр". 11 рейсов на вылет и 15 на прилёт временно задержаны. Такой план вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты.
1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити».
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В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержали около 30 рейсов
В данный момент все гейты закрыты, а самолёты, направляющиеся во Внуково, перенаправляют в другие аэропорты.
1 августа столичный аэропорт Внуково некоторое время был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столицу. Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая был перенаправлен в Домодедово.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитых в Подмосковье украинских беспилотниках. Также он сообщил о дроне, которому удалось долететь до одной из башен торгового центра «Москва-Сити».
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Аэропорт Внуково закрывался из-за новой атаки беспилотников на Москву
В Шереметьево ожидается аварийная посадка борта из Улан-Удэ с неисправностью шасси
В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга задержали около 30 рейсов
Мария Фирсова