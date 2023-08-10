В московском дворе приземлился дрон с коробкой, на которой написано SOS

Фото:istockphoto/pelucco
Дрон приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице.
Shot пишет, что к месту едут экстренные службы. Кому принадлежит коптер, предстоит разобраться правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.
Shot пишет, что в пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.
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Ранее сообщалось, что в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.
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Мария Фирсова