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В московском дворе приземлился дрон с коробкой, на которой написано SOS

10 августа 2023, 12:33

Фото:istockphoto/pelucco

Дрон приземлился во дворе дома на Солнечногорской улице.
Shot пишет, что к месту едут экстренные службы. Кому принадлежит коптер, предстоит разобраться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна. Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.


Shot пишет, что в пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы. Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

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#москва
#дрон
#беспилотник
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Из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 230 квартир
10 августа 2023, 12:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Повреждения в результате взрыва в Сергиевом Посаде получили более 230 квартир в 70 домах. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в процесс восстановления жилья активно включился  Фонд капитального ремонта.
 
Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина погибла, пострадали более 50 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
 
Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала. 
 
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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#подмосковье
#московская область
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В Раменском женщина загорелась во время полёта на воздушном шаре
10 августа 2023, 12:22

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами. Он сообщил, что они с супругой праздновали его 55-летие, арендовали шар с инструктором и в ходе полёта оторвался шланг от горелки и на Жанне вспыхнула одежда. 

По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.

Напомним, ранее в Сергиевом Посаде взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 23. Пропавшими без вести числятся восемь человек.

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#пострадавшие
#пожар
#женщина
#взрыв
#одежда
#человек
#компании
#ск
#раменское
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СК проверяет информацию о трех пропавших без вести в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 11:53

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о трех пропавших без вести в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным ведомства, всего неизвестна судьба 12 человек.

Напомним, взрыв прогремел в среду в Сергиевом Посаде в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. В результате взрыва повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается.

Сообщается, что задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. 

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#следователи
#взрыв
#человек
#компании
#здание
#сергиев посад
#пострадавшие
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На Гавайях из-за пожаров скончались 6 человек
10 августа 2023, 11:36

Фото: istockphoto/shootthebreeze

Гавайи превратились в выжженные тропики: сгорели деревья, автомобили, разрушились и обуглились здания.
РЕН ТВ пишет, что огненный ураган «Дора», который раздул лесные пожары, стал причиной всех бед. От большей части города Лахайна, который считался райским уголком, осталось пепелище. Люди пытались спастись от огня в океане. Туристов эвакуировали оперативно, а жителям отдаленных районов Лахайны не повезло: пожар заблокировал пути.
 
В данный момент сообщается о 6 погибших и десятках пострадавших. Люди столкнулись с перебоями со связью. Местные жители не остаются в стороне от беды. Например, одна женщина открыла «горячую линию» у себя в социальных сетях и организовала временные приюты для пострадавших.
 
Некоторые дороги на западе Мауи отрезал огонь и поваленные деревья: остальные магистрали погрязли в пробках. Власти требуют освободить дороги для пожарных, которые не могут попасть в зону ЧП. Тушить огонь с вертолётов не представляется возможным: порывы ветра не дают авиации сбрасывать воду. На острове ввели чрезвычайное положение. Власти штата Гавайи просят Белый дом поддержать жителей на федеральном уровне.

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#сша
#пожары
#туристы
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Водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе
В Кургане водитель насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе
10 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/Motortion

В Кургане водитель «ВАЗ» насмерть сбил женщину с ребенком на руках на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по региону.
Трагедия произошла вечером 9 августа. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, на руках у нее был сын 2021 года рождения, когда водитель «ВАЗ» налетел на них и сбил.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а ее маленький сын умер в машине скорой помощи.

Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.

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#дтп
#женщина
#ребёнок
#смерть
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 11:18

Фото: Istockphoto / AlexeyBorodin

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким погибшей и пострадавшим в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Обращение патриарха на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва появилось на сайте Русской православной церкви.
«Глубоко потрясён известием о мощном взрыве, произошедшем в  Сергиевом Посаде. Выражаю соболезнования всем, кого затронуло несчастье, кто переживает о пропавших без вести или находящихся в больницах родных и близких. Желаю сил врачам, борющимся за жизни пострадавших, и тем, кто трудится над разбором завалов», – приводятся слова предстоятеля на сайте. 
Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и социальных учреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным СКР, информация об атаке беспилотника на завод не подтвердилась.

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#сергиев посад
#взрыв
#московская область
#скр
#подмосковье
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Следователи задержали директора фирмы, здание которой взорвалось в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 11:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Задержан технический директор компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
«Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего персонала», – отметили в Следственном комитете. 
Взрыв прогремел накануне в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс», прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина скончалась в больнице, пострадали 55 человек, в медучреждениях на данный момент остаются 14. Пропавшими без вести числятся девять человек. 
 
Взрывной волной повреждено более 110 жилых домов и социальных учреждений. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 
 
С места взрыва вывезли более 170 кубометров обломков. С пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС. Помощь оказана в 25 случаях. На телефоны горячей линии поступило порядка 500 обращений.

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#сергиев посад
#взрыв
#скр
#чп
#московская область
#подмосковье
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Жильцы петербургской коммуналки нашли тела брата и сестры
В питерской коммуналке нашли тела брата и сестры, умерших в один день
10 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Artem_Furman

Жильцы коммунальной квартиры на улице Чехова в Санкт-Петербурге обнаружили тела брата и сестры, которые скончались в один день, сообщает «АЖУР».
Звонок в полицию поступил 8 августа около 11 часов вечера. Жительница коммуналки сообщила, что уже четыре часа не может попасть в ванную, в которой заперлась соседка. Прибывшие на место происшествия спасатели взломали дверь и обнаружили в ванной комнате труп 39-летней женщины. Следов насильственной смерти на ее теле найдено не было.

Затем полицейские постучались в комнату, где погибшая проживала со своим 55-летним братом. Дверь им никто не открыл, замок пришлось вскрывать. Внутри брата погибшей обнаружили мертвым. Судя по всему, они умерли в один день.

Обстоятельства странной и трагической смерти жильцов питерской коммуналки будут устанавливать следователи и судмедэксперты.

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#санкт-петербург
#коммуналка
#труп
#полиция
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Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке
10 августа 2023, 10:35

Фото: iStock/sarawutk

В Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что дезодорант пролежал на солнце несколько часов. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал. 

Напомним, минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.

В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь.

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Подмосковье ищет медработников