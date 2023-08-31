В московском хостеле обнаружено тело 17-летнего подростка

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Одна из возможных причин смерти - отравление.
Ранее сообщалось, что школьник выпил энергетик и впал в кому в Крыму. Позже в больнице у него остановилось сердце.
Несовершеннолетнему стало плохо после того, как он выпил энергетический напиток. 14-летнего школьника экстренно госпитализировали с диагнозом: отравление неизвестным веществом.
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