В московском метро машинист потерял сознание

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ЧП случилось на станции «Охотный ряд».
Ранее сообщалось, что у 4-летнего мальчика во время посещения бани остановилось сердце. В Балаковском районе Саратовской области мальчик потерял сознание, когда парился в бане. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии. У него остановилось сердце.
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Мария Фирсова