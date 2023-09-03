Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В московском метро неадекватная женщина порезала парня канцелярским ножом

В московском метро неадекватная женщина порезала парня канцелярским ножом

03 сентября 2023, 15:25
Фото: iStock/spacedrone808

Фото: iStock/spacedrone808

ЧП случилось на станции Гражданский проспект.
Mash передаёт слова 26-летнего Олега. По его словам, он поднимался на эскалатор, когда в него врезалась нервная женщина лет 50-ти. Потом отскочила назад и испуганно посмотрела на него. Молодой человек решил, на всякий случай извиниться. На выходе он несколько раз окликнул женщину и уточнил, всё ли в порядке. Парень слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок. Появилась кровь.

Нападавшая вбежала обратно, крича «Помогите». Парень пошёл следом и сообщил о случившемся сотрудникам метро.


Потерпевшему наложили шесть швов в больнице. Он обратился с заявлением в полицию и намерен возместить моральный ущерб в суде.

Читайте также:

В Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села

В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп

В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими

#метро
#чп
#полиция
Читайте нас в
В Москве обезьяна сбежала от хозяина и застряла на дереве
03 сентября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/Dmitri Zelenevski

Сбежавшая обезьяна залезла на дерево на юго-востоке столицы.
РЕН ТВ пишет, что макака забралась на дерево в Выхино-Жулебино и отказывается спускаться.
 
«Обезьяна сбежала от хозяина и залезла на дерево рядом с домом по Ферганскому проезду», - рассказал источник.
На место едут сотрудники оперативных служб. Специалисты попытаются снять обезьяну с дерева.

Ранее в Приморье сотрудники охотнадзора спасли медведя, застрявшего головой в бидоне. Медведя отловили и освободили ещё 1 сентября. В конце августа местные жители сообщили, что видели медведя, голова которого застряла в бидоне. Зверя заметили на дороге недалеко от села Барабаш. Любопытный медведь засунул голову в бидон, но избавиться от него уже не смог.

Читайте также:

В Приморье спасли медведя, который застрял головой в бидоне

В Хабаровском крае автомобилист покормил дикого медведя с рук

В Уфе местные жители заметили медведя на городской улице


#обезьяны
#москва
#животные
Читайте нас в
Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область
03 сентября 2023, 16:00

Фото: iStock/vladans

Два килограмма смеси с кокаином пытался провезти в рюкзаке россиянин из Эстонии в Ленинградскую область. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Сообщается, что 25-летний гражданин России, проживающий в Прибалтике, решил перевезти с собой смесь с кокаином, однако его задержали у пограничного поста и досмотрели.

В рюкзаке преступника обнаружили два чёрных свёртка с неизвестным порошком. По результатам экспертизы выяснилось, что в порошковой смеси есть кокаин. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому

Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как уберечь ребенка от наркотиков и табака

Депутат Госдумы Даванков предложил вознаграждать за информацию о наркотических «закладках»

#наркотики
#дело
#уголовное дело
#нарколог
#инцидент
#мужчина
Читайте нас в
Жительницу Сургута нашли мёртвой, спустя месяц после пропажи
03 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.
E1 пишет, что на Урале спустя месяц поисков мертвой найдена 38-летняя Юлия Истомина. Её тело обнаружили 1 сентября. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
 
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются. 

Ранее сообщалось, что в Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября. Девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась. Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.

Читайте также:

В Челябинске пропала 7-летняя девочка

В Аргентине найдена погибшей россиянка, которая прилетела в страну рожать

В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

#чп
#полиция
#женщина
Читайте нас в
В Ярославской области начальник ФСИН кинул гранату в священника и главу села
03 сентября 2023, 14:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Конфликт произошёл накануне вечером в селе Никульское Большесельского района.
Shot пишет, что 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения и 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом, а также их 36-летняя безработная знакомая сидели за столом. Возник конфликт. В порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, куда ушли его знакомые. Произошёл взрыв.
 
Трое пострадавших доставлены в больницу с осколочными ранениями рук и ног. Начальника ФСИН допрашивают в дежурной части. Подробности выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге шантажист закинул в окно соседу муляж гранаты и записку с угрозой. Вечером 30 августа в полицию обратился 52-летний житель Земского района и заявил, что ему в окно закинули гранату и записку.

Читайте также:

В Челябинске пропала 7-летняя девочка

В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп

В Нижнем Новгороде дети массово попали в больницу
#граната
#взрыв
#полицейские
Читайте нас в
В Челябинске пропала 7-летняя девочка
03 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/SB Arts Media

В Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября.
«Лиза Алерт» сообщает, что девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась
 
Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.
 
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось о пропаже фигуристки Алины Горбачевой. Она покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.

Читайте также:

В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп

Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями

Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру


#дети
#полиция
#школьники
Читайте нас в
В Аргентине найдена погибшей россиянка, которая прилетела в страну рожать
03 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/sreeyashlohiya

29-летняя жительница Уфы вышла замуж в сентябре 2022 года, а вскоре семейная пара решила уехать из России.
Baza пишет, что супруги отправилась сначала в Грузию, позже переехали в Турцию, а потом девушка забеременела. Семья приняла решение рожать в Аргентине.
 
Женщина благополучно родила ребёнка, но потом захотела вернуться на родину. Муж был против. В семье начались конфликты. После очередной ссоры женщина выпала из окна вместе с грудным ребёнком.
 
По словам мужа, у молодой матери была постродовая депрессия. При этом местные полицейские рассматривают версию о том, что мужчина может быть причастен к смерти жены.
 
Родственники вспоминают, что женщина никогда не рассуждала о суициде и была позитивным человеком. Последний раз они общались с погибшей 26 августа. Тогда она  сказала, что жалеет, что вышла замуж за этого человека. Вскоре женщина погибла.

Читайте также:

Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в Балашихе

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице

При обстреле ТРЦ «Донецк Сити» погибла шестилетняя девочка
#семья
#женщины
#чп
Читайте нас в
В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений
Трутнев: свыше 44 тысяч человек в Приморье пострадали от августовских наводнений
03 сентября 2023, 13:00

Фото: iStock/horkins

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.
По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

Напомним, в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о том, что в Сочи до понедельника, 4 сентября, прогнозируются ливни, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем. Отмечается, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение. В МЧС добавили, что с дождями существует вероятность возникновения оползня. 

Читайте также:

МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября

Новый тайфун может обрушиться на Приморье в начале сентября

Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления

#предупреждение
#мчс
#сочи
#меры
#ущерб
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе
03 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге.
78.ru пишет, что клубы дыма видят жители сразу нескольких питерских районов. Есть предположение, что загорелась заправочная цистерна.
 
По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров.
 
«В 11:18 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,- сказано в сообщении пресс-службы МЧС.
К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.

Читайте также:

Пожар в Геленджике, который стал крупнейшим за последние годы в городе, полностью ликвидирован

Причиной крупного природного пожара в Геленджике стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Выброс пара произошел на Красноярской ТЭЦ-2, аварийная ситуация уже устранена


 
#санкт-петербург
#пожар
#нефть
Читайте нас в
В Нижнем Новгороде дети массово попали в больницу
03 сентября 2023, 11:23

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Нижегородские дети падали в обморок на линейках 1 сентября.
На торжественных линейках в День знаний дети теряли сознание в школах Нижнего Новгорода, пишет newsnn.ru. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Алексей Никонов.
 
По словам врачей, в День знаний у приёмного отделения детской областной больницы собралось несколько бригад скорой помощи. Минимум 6 машин доставили пациентов в больницу. Скорее всего, школьникам стало плохо из-за жары.

В комментариях к посту нижегородцы рассказали, как прошло у них 1 сентября. Женщина сообщила, что её ребенку, ученику второго класса, тоже стало плохо. Пришлось наблюдать за линейкой в теньке.
 
«Трое первоклашек упали в обморок. Я просто в ужасе, никогда такого не было. А теперь оказывается это вообще массовое явление», —удивилась Наталья З.
Читайте также:

Донецкие школы проводят линейки под обстрелами

В сети появились кадры школьников, которые плывут на линейку в Приморском крае

Россия перед 1 сентября импортировала цветов почти на 46 миллионов долларов
#дети
#школа
#день знаний
Читайте нас в
Достижения.рф