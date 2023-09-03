В московском метро неадекватная женщина порезала парня канцелярским ножом

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ЧП случилось на станции Гражданский проспект.
Mash передаёт слова 26-летнего Олега. По его словам, он поднимался на эскалатор, когда в него врезалась нервная женщина лет 50-ти. Потом отскочила назад и испуганно посмотрела на него. Молодой человек решил, на всякий случай извиниться. На выходе он несколько раз окликнул женщину и уточнил, всё ли в порядке. Парень слегка дотронулся до её плеча, но тут же получил скользящий удар в висок. Появилась кровь.
Нападавшая вбежала обратно, крича «Помогите». Парень пошёл следом и сообщил о случившемся сотрудникам метро.
Потерпевшему наложили шесть швов в больнице. Он обратился с заявлением в полицию и намерен возместить моральный ущерб в суде.
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Нападавшая вбежала обратно, крича «Помогите». Парень пошёл следом и сообщил о случившемся сотрудникам метро.
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Мария Фирсова