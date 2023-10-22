В московском метро пьяный пассажир угрожал ребенку ножом

Фото: istock / Chaichan Pramjit
Пьяный пассажир московского метро угрожал школьнику ножом.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД в воскресенье, 22 октября. ЧП случилось на станции метро «Чистые пруды».
27-летний мужчина из Подмосковья сначала толкнул подростка, который проходил мимо. А потом начал его преследовать. В какой-то момент мужчина достал из кармана куртки нож и сказал школьнику, что расправится с ним, пишет портал «МВД Медиа».
Подросток убежал и обратился к полицейским за помощью.
Подозреваемый задержан и доставлен в отделение, где выяснилось, что он пьян. У злоумышленника изъяли нож.
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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27-летний мужчина из Подмосковья сначала толкнул подростка, который проходил мимо. А потом начал его преследовать. В какой-то момент мужчина достал из кармана куртки нож и сказал школьнику, что расправится с ним, пишет портал «МВД Медиа».
Подозреваемый задержан и доставлен в отделение, где выяснилось, что он пьян. У злоумышленника изъяли нож.
Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством и составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
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Мария Фирсова