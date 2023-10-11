В московском метро столкнулись два поезда

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На станции московского метрополитена «Печатники» столкнули два поезда. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
На Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Люблино» и «Дубровка» из-за столкновения двух составов на станции «Печатники».
Уточняется, что поезда столкнулись на низких скоростях, однако из-за соприкосновения они смялись.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Сообщается, что в результате столкновения пострадали два человека. Машинист одного из составов зажат между поездами.
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Уточняется, что поезда столкнулись на низких скоростях, однако из-за соприкосновения они смялись.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Сообщается, что в результате столкновения пострадали два человека. Машинист одного из составов зажат между поездами.
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Анастасия Чинкова